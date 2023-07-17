Существенно увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируют в Казахстане

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы улучшения экологической обстановки в регионах Казахстана и развития возобновляемых источников энергии рассмотрены на заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что рамках реализации одноименной Концепции за прошедшие 10 лет удалось сократить энергоемкость экономики на 36,7% от уровня 2008 года, довести долю ВИЭ до 4,5%.

Площадь лесов была доведена до 5%, а доля особо охраняемых природных территорий – более чем до 10% от территории республики.

В рамках актуализации Концепции после принятия Стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года планируется довести показатель переработки и утилизации коммунальных отходов до 40% к 2030 году, а в долгосрочной перспективе – до 60% к 2050 году.

Охват населения услугами сбора и вывоза отходов должен достичь 100% к 2040 году за счет организации централизованной системы в сельских населенных пунктах.

В рамках реализации обновленной Концепции будут приняты меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, за счет модернизации ТЭЦ и перехода на газовое топливо, защите охраняемых природных участков, редких видов растений и животных, а также расширению площади лесов.

Премьер-Министр подчеркнул, что «зеленая экономика» является одним из важных инструментов устойчивого развития страны в целом.

«В результате этого улучшатся условия жизни населения, состояние атмосферного воздуха, управление отходами, использование водных и земельных ресурсов», — сказал Алихан Смаилов.

Премьер-Министр поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и в срок до 1 декабря внести проект в аппарат Правительства.

На заседании также обсуждены планы и принимаемые меры по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии.

На сегодня в республике работают 132 объекта ВИЭ суммарной мощностью 2525 МВт. Запуск новых объектов идет с опережением плановых показателей. В целом к 2027 году планируется ввести еще 6720 МВт возобновляемой генерации.

Глава Правительства обозначил важность синхронизации секторов традиционной и возобновляемой энергетики, а также стимулирования развития малых установок ВИЭ на уровне домохозяйств, малого, среднего бизнеса и фермерских хозяйств.