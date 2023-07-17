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    Существенно увеличить переработку коммунальных и промышленных отходов планируют в Казахстане

    17 Июля 2023, 15:16

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Вопросы улучшения экологической обстановки в регионах Казахстана и развития возобновляемых источников энергии рассмотрены на заседании Совета по переходу к «зеленой экономике» под председательством Премьер-Министра РК Алихана Смаилова. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу главы Правительства.

    Министр экологии и природных ресурсов Зульфия Сулейменова доложила, что рамках реализации одноименной Концепции за прошедшие 10 лет удалось сократить энергоемкость экономики на 36,7% от уровня 2008 года, довести долю ВИЭ до 4,5%.

    Площадь лесов была доведена до 5%, а доля особо охраняемых природных территорий – более чем до 10% от территории республики.

    В рамках актуализации Концепции после принятия Стратегии достижения углеродной нейтральности РК до 2060 года планируется довести показатель переработки и утилизации коммунальных отходов до 40% к 2030 году, а в долгосрочной перспективе – до 60% к 2050 году.

    Охват населения услугами сбора и вывоза отходов должен достичь 100% к 2040 году за счет организации централизованной системы в сельских населенных пунктах.

    В рамках реализации обновленной Концепции будут приняты меры по снижению выбросов загрязняющих веществ в атмосферу, в частности, за счет модернизации ТЭЦ и перехода на газовое топливо, защите охраняемых природных участков, редких видов растений и животных, а также расширению площади лесов.

    Премьер-Министр подчеркнул, что «зеленая экономика» является одним из важных инструментов устойчивого развития страны в целом.

    «В результате этого улучшатся условия жизни населения, состояние атмосферного воздуха, управление отходами, использование водных и земельных ресурсов», — сказал Алихан Смаилов.

    Премьер-Министр поручил Минэкологии ускорить актуализацию концепции и в срок до 1 декабря внести проект в аппарат Правительства.

    На заседании также обсуждены планы и принимаемые меры по дальнейшему развитию возобновляемых источников энергии.

    На сегодня в республике работают 132 объекта ВИЭ суммарной мощностью 2525 МВт. Запуск новых объектов идет с опережением плановых показателей. В целом к 2027 году планируется ввести еще 6720 МВт возобновляемой генерации.

    Глава Правительства обозначил важность синхронизации секторов традиционной и возобновляемой энергетики, а также стимулирования развития малых установок ВИЭ на уровне домохозяйств, малого, среднего бизнеса и фермерских хозяйств.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Правительство РК Премьер-министр РК Энергетика Энергия будущего
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