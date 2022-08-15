Суррогатный алкоголь производили в подпольных цехах Туркестанской области и Шымкента

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Департаментом АФМ по Туркестанской области пресечена деятельность трех подпольных цехов по производству алкогольной продукции с использованием поддельных учетно-контрольных марок, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Telegram-канал Агентства Республики Казахстан по финансовому мониторингу.

Так, в ходе проведенных оперативно-следственных мероприятий установлено, что группа граждан в складских помещениях, расположенных на территории Туркестанской области и городе Шымкенте, организовали подпольные цеха по производству суррогатной алкогольной продукции с последующей реализацией через торговые точки на территорий Туркестанской области.

В ходе обыска цехов установлены и изъяты 5,5 тыс. штук учетно-контрольных марок, более 5 тонн спиртосодержащей жидкости, 6,5 тыс. бутылок водки, этикетки в количестве более 24 тыс. штук.

«В настоящее время по данному факту проводится досудебное расследование.

Иная информация в соответствии со статьей 201 УПК РК разглашению не подлежит», - говорится в публикации пресс-службы.









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