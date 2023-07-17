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    Суровое испытание: Австралиец с собакой три месяца дрейфовал в Тихом Океане

    17 Июля 2023, 12:10

    МЕХИКО СИТИ. КАЗИНФОРМ – Австралийцу и его собаке удалось выжить в водах Тихого Океана, где его лодка дрейфовала в течение трех месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 9News.com.au.

    51-летний Тим Шэддок и его собака Белла питались сырой рыбой и пили дождевую воду, пока лодка дрейфовала в ожидании помощи.

    Житель Сиднея Шэддок отправился из Мексики во Французскую Полинезию еще в апреле этого года, но его лодка попала в шторм и была повреждена несколькими неделями позже.

    Лодка Шэддока так бы и дрейфовала в водах океана, если б не вертолет, заметивший «горе-путешественника». Чуть позже австралийца и его собаку подобрало рыболовное судно, врач на борту которого заявил, что состояние Шэддока стабильное.

    За последние месяцы Шэддок заметно похудел и отрастил густую бороду. После чудесного спасения он поведал одному из австралийских телеканалов, что пережил в водах Тихого Океана «суровое испытание».

    «Мне необходим отдых и хорошая еда, так как я очень долго был один в море», - добавил он.

    Он рассказал, что выжить ему помогли рыболовные снасти, а также присутствие его собаки Беллы.

    Профессор Майк Типтон, эксперт по выживанию в океане, говорит, что удача была лишь частью невероятной истории этой пары.

    «Это сочетание удачи и мастерства», — сказал он, добавив, что ключевым элементом выживания для Шэддока стала возможность обеспечить себя свежей водой и что дрейфовал он в теплом климате.

    Автор:

    Татьяна Кудренок

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