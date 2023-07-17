Суровое испытание: Австралиец с собакой три месяца дрейфовал в Тихом Океане

МЕХИКО СИТИ. КАЗИНФОРМ – Австралийцу и его собаке удалось выжить в водах Тихого Океана, где его лодка дрейфовала в течение трех месяцев, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на 9News.com.au.

51-летний Тим Шэддок и его собака Белла питались сырой рыбой и пили дождевую воду, пока лодка дрейфовала в ожидании помощи.

Житель Сиднея Шэддок отправился из Мексики во Французскую Полинезию еще в апреле этого года, но его лодка попала в шторм и была повреждена несколькими неделями позже.

Лодка Шэддока так бы и дрейфовала в водах океана, если б не вертолет, заметивший «горе-путешественника». Чуть позже австралийца и его собаку подобрало рыболовное судно, врач на борту которого заявил, что состояние Шэддока стабильное.

За последние месяцы Шэддок заметно похудел и отрастил густую бороду. После чудесного спасения он поведал одному из австралийских телеканалов, что пережил в водах Тихого Океана «суровое испытание».

«Мне необходим отдых и хорошая еда, так как я очень долго был один в море», - добавил он.

Он рассказал, что выжить ему помогли рыболовные снасти, а также присутствие его собаки Беллы.

Профессор Майк Типтон, эксперт по выживанию в океане, говорит, что удача была лишь частью невероятной истории этой пары.

«Это сочетание удачи и мастерства», — сказал он, добавив, что ключевым элементом выживания для Шэддока стала возможность обеспечить себя свежей водой и что дрейфовал он в теплом климате.