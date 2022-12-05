Сурдодзюдоист Еркебулан Канафин продолжит судиться с Минкультуры и спорта РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Чемпион мира по сурдодзюдо Еркебулан Канафин и Национальный сурдлимпийский комитет продолжит судиться с Министерством культуры и спорта РК. Об этом сообщила вице-президент Национального сурдлимпийского комитета Айжан Чокина, передает корреспондент МИА «Казинформ».

Как стало известно, 30 ноября межрайонный специализированный административный суд города Астаны рассмотрел иск чемпиона XXIV Сурдлимпийских игр по сурдодзюдо Еркебулана Канафина к Министерству культуры и спорта и принял решение удовлетворить иск полностью, признав отказ ведомства от выплаты денежного поощрения, полагающегося спортсмену, незаконным.

«Следующим нашим шагом будет то, что Канафин подаст иск к Министерству культуры и спорта о защите чести и достоинства. Мы со своей стороны будем подавать иск о защите деловой репутации. Решение суда было принято 30 ноября, но официально оно выйдет через 10 дней. Вот тогда мы подадим наши иски», – сказала А.Чокина.

Комментируя решение суда, А.Чокина отметила, что речь идет не только о денежном вознаграждении, но и о звании заслуженного мастера спорта, а также о повышенной пенсии в будущем. Дело рассматривалось три с половиной месяца. Национальный сурдолимпийский комитет обращался в Международный сурдлимпийский комитет по поводу заявлений со стороны Минкультуры и спорта о том, что Еркебулан Канафин был лишен медали, что он не прошел аудиограмму в Бразилии. Из Международного сурдлимпийского комитета пришло сообщение о том, что Е.Канафин не был лишен медали, что он прошел аудиограмму. В настоящее время на сайте этой организации Е.Канафин значится, как золотой медалист в весовой категории до 81 кг по сурдодзюдо.

По мнению А.Чокиной, суд принял справедливое решение.

«Поводом для иска Еркебулана Канафина стало то, что Минкультуры отказалось выплатить денежное поощрение спортсмену по причине того, что он, якобы, не входил в национальную сборную на XXIV Сурдлимпийских играх, прошедших в Бразилии в мае текущего года», - пояснила А.Чокина.

Она отметила, что Минкультуры и спорта самостоятельно проводит соревнования по сурдоспорту, игнорируя Национальный судрдлимпийский комитет, который является единственным представителем Международного сурдлимпийского комитета. В частности, министерством был проведен национальный чемпионат, составлена сборная по сурдодзюдо без участия Комитета, о чем было направлено письмо от НСК министру. Письмо было проигнорировано и то, что Национальный сурдоолимпийский комитет сформировал свою сборную команду.

В мае 2022 года сообщалось о том, что в Союз спортсменов Казахстана обратились отечественные сурдлимпийцы – спортсмены пожаловались на то, что Комитет по делам спорта и физической культуры опротестовывает медаль своего же спортсмена.



