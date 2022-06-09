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    Супружеская пара руководила ОПГ по выписке фиктивных счетов-фактур в Жамбылской области

    9 Июня 2022, 10:48

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Супруги Кумековы получили 7 и 10 лет лишения свободы с конфискацией имущества, полученного преступным путем, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Агентства по финансовому мониторингу РК.

    Территориальным департаментом АФМ по Жамбылской области расследовалось уголовное дело в отношении организованной преступной группы «Кумековы».

    «Супруги Кумековы руководили 7 активными членами ОПГ, каждый из которых исполнял строго определенную роль в преступной схеме по выписке счетов-фактур без фактического выполнения работ через целую сеть лжепредприятий. В результате незаконной деятельности ОПГ в государственный бюджет не поступили средства на сумму более 1 млрд тенге в виде налогов.

    Судом, помимо конфискации офиса и изъятых 17 млн тенге, удовлетворен гражданский иск органов государственных доходов о взыскании суммы причиненного ущерба на сумму более 10 млрд тенге», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Приговором суда участникам ОПГ назначены различные сроки от 3 до 5 лет отбывания наказания в исправительных учреждениях.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Жамбылская область Борьба с преступностью Другие государственные органы Видео Регионы Казахстана Мошенничество
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