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    Супруге Бердибека Сапарбаева передали знак Почетного гражданина Актюбинской области

    14 Июля 2023, 19:18

    АКТОБЕ. КАЗИНФОРМ – В Актобе супруге Бердибека Сапарбаева вручили ранее присвоенный ее мужу нагрудный знак «Почетный гражданин Актюбинской области», передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Мероприятие прошло в акимате области. Аким Актюбинской области Ералы Тугжанов вручил супруге Калдыгайше Сапарбаевой нагрудной знак и отметил безупречную службу Бердибека Сапарбаева, заслуги перед регионом.

    «Бердибек Машбекович оставил огромный след в истории нашей страны. В 2015 году он возглавил Актюбинскую область, трудился без устали во благо развития и процветания региона, построил в Актобе большие образовательные, культурные и спортивные объекты. Он останется в памяти общественности региона как сильный политик и государственный деятель, истинный патриот нашей страны», - подчеркнул аким области.

    Как известно звание «Почетный гражданин Актюбинской области» было присвоено Бердибеку Сапарбаеву решением областного маслихата в апреле 2023 года.

    Супруга Калдыгайша Сапарбаева выразила благодарность актюбинцам за награду.

    «Благодарю вас за проявленное внимание и уважение. Жаль, что он не получил медаль лично. Он был очень рад, когда узнал о ее присуждении, был благодарен за это актюбинцам», - отметила Калдыгайша Сапарбаева.

    Бердибек Сапарбаев возглавлял Актюбинскую область в период с 2015 по 2019 годы. Выдающийся государственный и общественный деятель ушел из жизни 10 июня 2023 года.

    Автор:

    Самал Ендибаева

    Актюбинская область Акимат Общество
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