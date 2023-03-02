Супруга премьера Израиля пряталась от демонстрантов в салоне красоты

ТЕЛЬ-АВИВ. КАЗИНФОРМ - Жена премьер-министра Израиля Сара Нетаньяху оказалась в ловушке в салоне красоты в Тель-Авиве в среду, когда сотни протестующих против судебной реформы в стране собрались снаружи здания, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на The Time of Israel.

Саре Нетаньяху пришлось в течение нескольких часов ждать полиции, которая в итоге отогнала демонстрантов и эвакуировала ее.

Протестующие против правительства и его планов в отношении судебной системы в течение дня проводили митинги и протесты в Тель-Авиве и других городах страны, а ночью возобновили акции протеста в нескольких местах, включая Тель-Авив, Иерусалим, и другие локации.

В Тель-Авиве, где ранее в тот же день происходили редкие столкновения между протестующими и полицией, демонстранты ринулись к салону красоты, узнав, что Сара Нетаньяху находится в заведении.

Жена премьера пряталась внутри до тех пор, пока на место не прибыла полиция и не эвакуировала ее на бронированном автомобиле.

Стоит отметить, что в среду прошли одни из самых масштабных и ожесточенных протестов против планов правительства в отношении судебной системы с массовыми демонстрациями по всей стране.

В Тель-Авиве к демонстрантам, пытавшимся заблокировать шоссе Аялон, применялись агрессивные меры, в том числе водометы и светошумовые гранаты.

Власти заявили, что 11 человек получили ранения и еще 50 арестованы.

Антиправительственные митинги возобновились после захода солнца: протестующие в Тель-Авиве прошли маршем по центру города, а затем направились к салону, где стриглась супруга премьер-министра. Собравшиеся громко и иронично скандировали – «страна горит, а Сара стрижется», —фраза, рифмующаяся на иврите.

Даже нынешние лидеры оппозиции, поддержавшие протесты, были ошеломлены решением демонстрантов окружить парикмахерскую. И лидер оппозиции Яир Лапид, и высокопоставленный член парламента от оппозиции Бени Ганц призвали протестующих отпустить госпожу Нетаньяху.

Незадолго до полуночи премьер-министр опубликовал в своем официальном аккаунте в Twitter фотографию, на которой он обнимает свою жену, написав: «Анархия должна прекратиться — это может стоить жизни».

Законопроект, из-за которого разгорелись протесты в стране, является одной из нескольких спорных мер, продавливаемых правительством через Кнессет (парламент Израиля). По мнению большинства экспертов, предлагаемые меры нанесут беспрецедентный ущерб демократической системе управления Израиля, сосредоточив власть в руках правящей коалиции и лишив суд возможности действовать в качестве сдерживающего фактора.



