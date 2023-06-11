Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 447.4 eur/kzt 488.38

    rub/kzt 5.32 cny/kzt 62.24
Прогноз погоды
Астана+18+20℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Президент

    Супруга погибшего при пожаре в области Абай обратилась к Президенту

    11 Июня 2023, 16:00

    СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На встрече с Президентом супруга погибшего в результате масштабного пожара Алексея Губаева Татьяна Будюк задала вопрос – почему ее муж во время службы находился в лесу на личном автомобиле? Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

    Ранее Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.

    «Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим. Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

    «Я понимаю, вы лишились мужа, лишились кормильца. Ребенок остался. Поэтому и говорю, что я помогу. Ситуация, действительно, сложная. Я все понимаю. Я же не на другой планете живу. С вами я живу вместе», - заявил Глава государства.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Президент Казахстана Пожар Абайская область Пожар в области Абай
    Новости по теме
    Новости по теме
    Взрыв и пожар на заправке газовых баллонов в Шемонаихе: есть пострадавшие
    Что делать при ожогах и отравлении угарным газом
    Троих детей на «зебре» сбила легковушка в Экибастузе
    Какие меры принимают для профилактики лесных пожаров в СКО
    Популярное
    1 Сельским акимам дадут больше власти для обеспечения людей пастбищами
    2 Зеленый водород в Мангистау: Штайнмайер и Алихан Смаилов запустили пробное бурение
    3 Первые тонны зерна нового урожая смолотили аграрии Жамбылской области
    4 Мы проиграли не в самом суде, а в инструментах влияния на судей - Наталья Годунова о суде с АО «НИТ»
    5 Торегали Тореали получил еще трое суток ареста