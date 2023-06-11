Супруга погибшего при пожаре в области Абай обратилась к Президенту

СЕМЕЙ. КАЗИНФОРМ - На встрече с Президентом супруга погибшего в результате масштабного пожара Алексея Губаева Татьяна Будюк задала вопрос – почему ее муж во время службы находился в лесу на личном автомобиле? Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Акорды.

Ранее Глава государства выразил соболезнования семьям погибших работников лесничества.

«Я специально приехал, чтобы выразить вам свои соболезнования. Это большая трагедия для всего нашего народа. Будьте сильными в этот тяжелый момент. Разделяю вашу горечь утраты. Я поручил Правительству оказать вам всемерную поддержку, будь это финансовая или какая-либо другая помощь. Если есть обращения к Правительству и лично ко мне, говорите, высказывайте свои просьбы, обращения. Все они, естественно, мы удовлетворим. Конечно, к сожалению, погибших не вернуть, но жизнь продолжается. Но одно я хочу сказать точно, те, кто виноват в этой трагедии будут привлечены к ответственности в соответствии с законодательством», - сказал Касым-Жомарт Токаев.

«Я понимаю, вы лишились мужа, лишились кормильца. Ребенок остался. Поэтому и говорю, что я помогу. Ситуация, действительно, сложная. Я все понимаю. Я же не на другой планете живу. С вами я живу вместе», - заявил Глава государства.