Супруга Акбулакского стрелка пыталась обжаловать сделку по продаже имущества

АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Супруга Акбулакского стрелка Игоря Дужнова попыталась обжаловать сделку по продаже ее имущества из-за изменений в законе «Об ипотеке недвижимого имущества», передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу суда.

Как сообщили в суде города Алматы, соглашением о предоставлении кредитной линии от 17 июня 2011 года и договора банковского займа от 29 июля 2011 года в рамках программы рефинансирования был выдан заем компании ТОО «Н» в размере 43 149 570 тенге на 84 месяца. Гарантами по займу выступили ТОО «И», сама истец и ее супруг.

В июне 2011 года между банком и истцом заключен ипотечный договор, по которому предоставлен залог в виде нежилых помещений с земельным участком в селе Алатау Карасайского района, принадлежащие залогодателю на основании договора купли-продажи земельного участка. Также в залог передан жилой дом, принадлежащий истцу в микрорайоне Акбулак.

Согласно договору займа от 29 июля 2011 года между банком и ТОО «Н» последнему выдан заем в размере 58 850 430 тенге на 60 месяцев. В качестве залога (перезалога) по договору займа предоставлено вышеназванное недвижимое имущество и жилой дом.

В связи с неисполнением ответчиком обязательств по погашению займа банком был инициирован иск о взыскании суммы долга.

Решением районного суда №2 Алмалинского района Алматы от 2 декабря 2014 года с ТОО «Н», ТОО «И», истца и ее супруга в пользу банка взыскана задолженность по договорам займа в сумме 118 149 373 тенге, расходы по госпошлине в 3 544 481 тенге.

Определением районного суда от 31 октября 2016 года изменен способ и порядок исполнения решения суда обращением взыскания на нежилое помещение с земельным участком в селе Алатау (ныне микрорайон «Нур-Алатау»), принадлежащие истцу.

«Согласно итогам электронного аукциона от 18 апреля 2017 года банк признан победителем торгов по реализации спорной недвижимости, далее между ЧСИ и банком заключен договор купли-продажи залоговой недвижимости. Действия ЧСИ по торгам по реализации залогового имущества истцом обжалованы в 2019 и 2022 годах.

Жалобы истца на действия ЧСИ о проведении торгов возвращены из-за нарушений процессуального срока обжалования. Истец обратился с настоящим иском, обосновывая отмену договора купли-продажи арестованного имущества изменениями в законодательстве от 31 декабря 2021 года.

Законом РК «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам государственного управления, совершенствования залоговой политики банков второго уровня, регулирования оценочной деятельности и исполнительного производства» от 31 декабря 2021 года внесены изменения в Закон РК «Об ипотеке недвижимого имущества», ограничившие право банка в торгах по реализации залогового имущества. Действие Закона в этой части распространяется на правоотношения по ранее заключенным договорам.

Вышеуказанная норма Закона запрещала бы банку участвовать в торгах, если бы торги проводились после введения вышеуказанных изменений. Торги по реализации залогового имущества состоялись 18 апреля 2017 года - более чем за три года до внесения изменений. Соответственно, суд первой инстанции учел, что на момент торгов участие банка законом не было запрещено.

Судебная коллегия соглашается с данными выводами суда первой инстанции, так как торги по реализации залогового имущества и оспариваемый договор купли-продажи имущества в установленном законом порядке не отменены и не признаны недействительными и соответственно, имеют юридическую силу. Право собственности банка зарегистрировано в установленном законом порядке и также не отменено», - пояснили в пресс-службе суда.

Закон № 100-VII ЗРК от 31 декабря 2021 года распространяется на правоотношения, возникшие из ранее заключенных договоров, но не предусматривает отмену ранее состоявшихся торгов и заключенных на их основании договоров по купле-продаже залогового имущества. Оспаривание таких торгов и договоров купли-продажи подлежит в судебном порядке в соответствии с гражданским процессуальным законодательством.

Постановление суда вступило в законную силу.

Напомним, 20 сентября 54-летний владелец одного из частных домов в микрорайоне Акбулак Алатауского района Алматы устроил стрельбу при выселении его из дома судоисполнителями. После ознакомления с судебным решением, выселяемый житель забежал домой и из огнестрельного оружия открыл огонь. В результате пять человек, в том числе двое участковых инспектора полиции, судоисполнитель и новый владелец дома, получили смертельные огнестрельные ранения и скончались. Подозреваемый был обезврежен и задержан с участием бойцов подразделения специального назначения без применения оружия, так как в доме находились женщины и дети.

Возбуждено два уголовных дела (статьи: убийство и нападение на представителя власти). Игоря Дужнова арестовали в сентябре 2021 года на два месяца. Позже его арест был продлен до 20 февраля 2022 года.

Для него запросили пожизненный срок. Игоря Дужнова приговорили к пожизненному заключению.