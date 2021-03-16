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    Супруг королевы Великобритании выписался из больницы

    16 Марта 2021, 18:54

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принц Филипп, 99-летний супруг королевы Елизаветы II, покинул больницу в Лондоне, где провел четыре недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

    Он лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.

    Позже он перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.

    Всего герцог провел в стационаре 28 дней - это самая длительная госпитализация в его жизни.

    Букингемский дворец сообщал, что с коронавирусом болезнь супруга королевы не связана.

    Напомним, 18 февраля стало известно о том, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, отправлен в больницу Лондона в связи с плохим самочувствием.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Великобритания
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