Супруг королевы Великобритании выписался из больницы

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Принц Филипп, 99-летний супруг королевы Елизаветы II, покинул больницу в Лондоне, где провел четыре недели, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на BBC.

Он лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля. Подробности его болезни не раскрывались.

Позже он перенес неуточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII.

Всего герцог провел в стационаре 28 дней - это самая длительная госпитализация в его жизни.

Букингемский дворец сообщал, что с коронавирусом болезнь супруга королевы не связана.

Напомним, 18 февраля стало известно о том, что супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, отправлен в больницу Лондона в связи с плохим самочувствием.