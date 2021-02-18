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    Супруг Елизаветы II принц Филипп госпитализирован

    18 Февраля 2021, 04:19

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Супруг королевы Великобритании Елизаветы II 99-летний принц Филипп, герцог Эдинбургский, отправлен в больницу Лондона в связи с плохим самочувствием. Об этом в среду сообщил Букингемский дворец, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Euronews.

    Он пробудет там «несколько дней для наблюдения и отдыха», - говорится в заявлении. «Эта мера предосторожности была принята по рекомендации лечащего врача», - также отмечается в нём.

    Ряд источников сообщает о том, что госпитализация принца не связана с коронавирусом. Первую дозу вакцины от него монаршая чета, недавно отпраздновавшая 73-летнюю годовщину своей свадьбы, получила ещё в январе.

    Название препарата не разглашается.

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Великобритания
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