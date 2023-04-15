Супертяж Нурсултан Аманжолов нокаутировал южнокорейца у него на родине

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Казахстанский боксер-супертяжеловес Нурсултан Аманжолов провел свой пятый бой на профи-ринге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на Sports.kz.

Он выступил в рамках боксерского шоу в Инчхоне (Южная Корея), где встретился с местным бойцом Сук Хи Аном. Поединок был рассчитан на восемь раундов, но завершился в третьем, когда Аманжолов отправил своего оппонента в нокаут.

Для Аманжолова эта победа стала пятой в карьере и четвертой досрочной. Также в его карьере есть одна победа нокаутом в выставочном поединке в ОАЭ. Что касается соперника Нурсултана, то он уступил во второй раз при трех победах (одна — нокаутом) и одной ничьей.

Нурсултан Аманжолов был спарринг-партнером чемпиона мира в супертяжелом весе украинца Александра Усика во время его тренировочных лагерей.



