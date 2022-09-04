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    Супертайфун «Хиннамнор» обрушится на Китай, Японию и Южную Корею

    4 Сентября 2022, 19:36

    ПЕКИН. КАЗИНФОРМ – Тайфун «Хиннамнор» в воскресенье обрушится на восточные регионы Китая. Об этом сообщает Национальный метеорологический центр КНР, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

    По его данным, тайфун приближается к приморским провинциям Чжэцзян и Цзянсу (Восточный Китай). В субботу власти КНР повысили уровень реагирования на чрезвычайные ситуации в связи с сильным ветром и наводнениями до 3-го уровня.

    В китайские провинции Чжэцзян и Цзянсу направлены рабочие группы для оказания помощи и руководства работами по ликвидации последствий тайфуна.

    Ожидается, что тайфун «Хиннамнор» также затронет Японию и Южную Корею. В японской префектуре Окинава вызванный тайфуном ветер оставил без электричества более 3 тыс. домохозяйств.

    В связи с надвигающимся тайфуном «Хиннамнор» власти Южной Кореи впервые за пять лет повысили уровень реагирования на ЧС до наивысшего 3-го уровня. Муниципалитеты прибрежных районов Южной Кореи рекомендовали перевести школьные занятия в онлайн-режим. Согласно прогнозам метеорологической службы Южной Кореи, с воскресенья по вторник в стране выпадет от 100 до 300 мм осадков, а в горных районах Чеджу – более 600 мм осадков.

    Фото: CC0 Public Domain

    Автор:

    Руслан Сулейменов

    Китай Япония Корея Мировые новости
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