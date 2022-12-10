Суперматч субботы: Англия vs Франция

ЛОНДОН - ПАРИЖ. КАЗИНФОРМ - В субботу в четвертьфинале чемпионата мира по футболу Англия сыграет с Францией. Накануне наставники команд Гарет Саутгейт и Дидье Дешам рассказали о своем отношении к поединку и раскрыли план на игру, передает собственный корреспондент МИА «Казинформ».

Суперматч начнется в 01:00 по астанинскому времени. Игра будет проходить на стадионе «Аль Байт» вместимостью почти 70 тысяч зрителей. Арена построена в стиле шатра, который на протяжении веков использовался кочевыми племенами Катара.

Тренер сборной Англии по футболу Гарет Саутгейт уверен, что англичане смогут навязать свою игру французам. Его подопечные уже играли на газоне «Аль Байт» в Дохе, одержав уверенную победу над Сенегалом на прошлых выходных.

В своем комментарии он сказал, что «львы» будут делать все, чтобы подарить миллионам соотечественников «еще один вечер, которым можно гордиться».

Гарет Саутгейт, которого часто критикуют за излишнюю прагматичность, отказался сказать, перейдет ли он на игру в три защитника против команды Дидье Дешама. Тем не менее он пообещал, что его команда сохранит атакующий стиль игры.

Англия является лидером по количеству голов в Катаре, забив 12 мячей в четырех матчах. Впрочем, формула успеха заключается не только в атаке, но и в игре без мяча.

«Без мяча мы безупречны, мы сделали так, что сопернику было очень трудно набрать обороты», - вспомнил главный тренер англичан последнюю игру с Сенегалом, в которой его подопечные забили три безответных мяча.

Во многом успех будет зависеть от того, удастся ли «львам» нейтрализовать французскую суперзвезду Килиана Мбаппе. Редко можно увидеть команду, в которой один игрок имеет такое значение.

«Будет также разработан особый план для Оливье Жиру, Антуана Гризманна и Усмана Дембеле», - сказал Саутгейт, отвечая на вопрос о том, как остановить Мбаппе, который забил 5 мячей на турнире.

В свою очередь, наставник «синих» Дидье Дешам считает, что Франция не слишком зависит от 23-летнего нападающего футбольного клуба «Пари Сен-Жермен».

«У нас есть и другие игроки, которые тоже могут быть опасны, так что это помогает нам не зависеть только от Килиана», - сказал главный тренер сборной Франции.

Свой успех в обороне французы связывают с противодействием скоростной игре англичан. «Часто скорость является ключевым моментом. Когда вы быстро двигаетесь, то у противника меньше времени на самоорганизацию. Вы можете противостоять многим вещам, но скорость - это самое сложное.

Особенно это касается переходных моментов, в которых английская команда очень эффективна. Они забили более половины своих голов на переходах. Но у них не только этот компонент. У них есть качество игры, способность забивать голы, быть опасными со штрафных. Англия не случайно вышла в четвертьфинал», - отметил Дидье Дешам.

Англия и Франция встречались на чемпионатах мира только дважды. В 1966 году соперники сыграли на «Уэмбли», тогда победу одержали англичане. Другая игра состоялась в 1982 году в Испании, где Англия снова была сильнее.

В то же время, если взять все турниры, то из последних восьми встреч Франция проиграла Англии только одну игру - поражение в товарищеском матче в ноябре 2015 года на «Уэмбли».

В Катаре сборные встретятся впервые с июня 2017 года, когда французы выиграли товарищеский матч на стадионе «Стад де Франс» в Париже со счетом 3:2.

Фото: championat.com.



