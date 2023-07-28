Суперлуние 2023 года ожидается 31 августа

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – В августе 2023 года произойдет достаточно редкое астрономическое событие: в течение одного месяца – 1 и 31 августа произойдет два полнолуния. Причем, это произойдет впервые за 42 года, передает корреспондент МИА «Казинформ».

По информации «Московского планетария», в период с 2000 по 2042 год это будет единственный случай такого плана. Как объясняют специалисты, промежуток времени между двумя полнолуниями составляет 29, 53 дня, что чуть короче средней продолжительности месяца. Поэтому за ~2,7154 года в календаре накапливается дополнительное полнолуние, напоминая, что в году может быть тринадцать полных лун, вместо обычных двенадцати.

Особенностью предстоящих полнолуний августа 2023 года является то, что второе полнолуние, которое наступит 31 августа, носит имя Blue Moon – Голубая Луна. Но это не значит, что наш спутник Земли изменит свой цвет. Речь идет о выражении Once in a Blue Moon (дословно – «однажды под голубой Луной»), что означает исключительно редкое событие, то есть именно огромный размер Луны.

В суперлуние 31 августа земляне увидят самую большую полную Луну 2023 года. Луна в этот день максимально приблизится к перигею (минимальному расстоянию от Земли).

По информации астрономов, наиболее близкое совпадение фазы полнолуния с перигеем орбиты Луны – произойдет 31 августа 2023 года. В перигее своей орбиты Луна окажется 30 августа в 21:52 , а фазу полнолуния примет в 07:37 по времени Астаны. Разница между этими событиями составит 9 часов 45 минут.

«Поэтому период полнолуния 31 августа 2023 года (с 29 по 31 августа) можно в целом назвать суперлунием 2023 года», - поясняют специалисты.

Самым главным условием увидеть это удивительное астрономическое явление является ясная погода и безоблачное небо.

В целом, предстоящий август - последний летний месяц 2023 года можно считать особенным. Первое полнолуние августа наступит в ночь с 1 августа на 2 августа в 00:33 по времени Астаны. Луна в перигее своей орбиты будет находиться от Земли на расстоянии 357309 км. В середине месяца, 16 августа, Луна в апогее (дальней точке от Земли) своей орбиты будет на расстоянии 406634 км от Земли. ︎ 30 августа – Луна в перигее своей орбиты приблизится к Земле на расстоянии 357181 км. И 31 августа наступит суперлуние года: на небе появится королева ночи – Голубая Луна - самая большая луна 2023 года. В этот период полная Луна будет выглядеть на 14 % больше и на 30 % ярче, по сравнению с полнолунием при прохождении наиболее удалённой точки — апогея.

Из-за эллиптической орбиты Луны расстояние между Землей и Луной меняется от 356410 км до 406700 км. Среднее расстояние от Земли до Луны 384400 км. Максимально близкое расстояние от Земли до Луны менее 362000 км.

Многие замечали, что, когда лунный диск находится низко над горизонтом, Луна кажется в несколько раз больше чем, когда находится высоко в небе (около зенита). Такой эффект — это оптическая иллюзия, которая называется «лунной иллюзией». В действительности, угловой размер Луны не зависит от её высоты над горизонтом, поясняют астрономы.

А астрологи в свою очередь, дают рекомендации о том, что можно делать в два суперлуния и период Голубой Луны. В эти дни следует избегать начала больших дел, таких как строительство, ремонт или смена работы. Лучше отложить это на несколько дней, чтобы избежать разочарования.

Если у вас запланированы крупные покупки, лучше отложить их на другие дни августа. То, что вы приобретете в эти дни, возможно, принесет больше проблем, чем пользы.

Зато дни суперлуния считаются благоприятными для новой стрижки. Этот шаг окажет благотворное влияние не только на волосы, но и на весь организм. В ночь суперлуния можно положить на подоконник несколько денежных купюр или свой кошелек так, чтобы они попадали под лунный свет. Есть поверье, что Луна делится своей энергией, притягивая богатство в ваш дом.