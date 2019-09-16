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    Суперкомпьютер доставят в КазНУ имени аль-Фараби

    16 Сентября 2019, 14:35

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – В ходе государственного визита Президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева в КНР были подписаны важные межгосударственные документы. В том числе соглашение между Правительствами РК и КНР о сотрудничестве по проекту предоставления казахстанской стороне суперкомпьютера. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу вуза.

    Суперкомпьютер, который войдет в топ-500 самых производительных в мире, получит ведущий вуз страны - КазНУ им. аль-Фараби, работающий над созданием международного IT-технопарка Альянса университетов Шелкового пути, объединяющего более 130 высших учебных заведений мира.

    IT-технопарк и центр суперкомпьютерных и облачных вычислений, создаваемый по модели «Silicon Valley», будет размещаться в «Зоне высоких технологий» КазНУ.

    Сейчас полным ходом идут работы по подготовке инфраструктуры и необходимых помещений, где также будут размещаться центр коллективного пользования «Индустрия 4.0» и выставочный центр. Создаваемый в КазНУ IT-технопарк мирового уровня станет одним из драйверов реализации поставленных Елбасы задач по формированию IT-индустрии и повышения глобальной конкурентоспособности страны.

    Выступая на шестом заседании казахстанско-китайского делового совета в Пекине, Глава государства подчеркнул, что Казахстан заинтересован в создании совместных инновационных предприятий, технопарков и IT-центров с китайскими компаниями.

    В ходе визита в Китай в составе правительственной делегации ректор КазНУ, академик Галым Мутанов провел встречи с представителями известных высокотехнологичных компаний и обсудил вопросы расширения научно-технического сотрудничества.


    С компанией «Inspur» был подписан меморандум о сотрудничестве в сфере высоких технологий. Стороны обсудили вопросы реализации совместного проекта по производству высокопроизводительных серверов, систем хранения данных и персональных компьютеров в РК, а также трансферта передовых цифровых технологий и проведения научных исследований в таких направлениях как Big Dаta, интернет-вещей, искусственный интеллект, облачные технологии и др. Успешное осуществление таких проектов будет способствовать реализации государственной программы «Цифровой Казахстан» и станет одним из локомотивов развития наукоемких технологий и модернизации экономики страны.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Алматы Наука Вузы Цифровой Казахстан
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