Super bol: С дворовых площадок на газоны стадионов, или Как из любителя стать профессиональным футболистом

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Футбол объединяет интересы самых разных людей по всему, а мечта сыграть на настоящем поле в профессиональном матче остается несбыточной для многих мальчишек и юношей по всей стране. Проект Super bol подарил возможность соприкоснуться с мечтой тысячам парней. Более подробно о своем детище в интервью корреспонденту МИА «Казинформ» рассказал один из организаторов проекта, генеральный продюсер Super bol Аскар Уранхаев.

- Хотелось бы больше узнать о проекте – что подтолкнуло Вас к его созданию?

- Проект мы запустили в прошлом году, в его создании участвовало очень много людей. В России был проект «Кто хочет стать легионером», его автор Алан Прудников, это известный российский футбольный агент. Самая успешная его сделка – это переход известного украинского футболиста Александра Зинченко, сейчас это игрок лондонского «Арсенала». Что касается нашего проекта, то к его созданию нас подтолкнула любовь к футболу и справедливости, желание сделать что-то такое, что помогло бы развеять в людях неверие в то, что можно что-то создать своими силами, без каких-либо внешних факторов, без коррупции. У нас было горячее желание показать всем, что в нашей стране есть талантливые ребята, мастеровитые тренеры, и все возможности для того, чтобы через футбол, как через социальный лифт, изменить свою жизнь, свою судьбу.

- Каковы критерии и условия участия в проекте?

- Условия очень простые: это возраст от 16 до 23 лет, и… В принципе все. Человек просто регистрировался на сайте, приходил и участвовал.

- Получают ли участники проекта материальную помощь, зарплату, гонорары?

- Участники проекта – это 50 человек, которых отобрали в текущем году. Они получили возможность участия в полном учебно-тренировочном процессе на очень хорошей, можно даже сказать лучшей в Восточной Европе базе ФК «Кайрат» под руководством олимпийского чемпиона 1988 года в составе сборной СССР Евгения Викторовича Яровенко. А материальной помощи, зарплаты или гонорара – это нет. Есть шанс, что как мне кажется, гораздо важнее.

- За какие провинности игрок выбывает из проекта? Какова вероятность того, что с участником проекта расстанутся из-за несоответствия физических либо технических данных?

- Провинностей может много, потому что на самом деле проект предполагает очень серьезный подход к дисциплине, а вероятность того, что с участником проекта расстанутся из-за несоответствия физических либо технических данных – это естественно. Потому что идет постоянный отбор, регулярные тренировки. Ребят смотрят тренеры, применяется система мониторинга физического состояния, над этим работает целая группа специалистов. А провинности могут быть самые разные, это несоблюдение режима, конфликт с кем-то из членов команды, не говоря уже о том, чтобы поругаться с кем-то из тренерского штаба. Но это в принципе невозможно.

- Контактируют ли организаторы проекта с клубами Казахстанской Премьер-лиги? Есть ли вероятность того, что кто-то из участников проекта сможет подписать контракт в будущем с клубом КПЛ?

- За нашим проектом наблюдает и Казахстанская федерация футбола, это один из наших основных партнеров, Казахстанская Премьер-лига, и клубы сейчас тоже смотрят за нами. Сейчас уже ведутся некоторые переговоры, но это инсайд. Мы очень надеемся, что кто-то из участников проекта Super bol подпишет контракт с клубом Казахстанской Премьер-лиги, либо первой лиги, либо даже с клубом ближнего или дальнего зарубежья. Думаю, существует большая вероятность.

- Существуют ли аналогичные проекты за рубежом? С какими партнерами Вы сотрудничаете?

- Честно говоря, мы особо за этим не смотрели. Единственное, что могу сказать – проект Super bol, который в прошлом году зародился при поддержке Министерства информации и общественного развития и непосредственно министра, коим тогда был Аскар Умаров, и Казахстанской федерации футбола, и при полной финансовой поддержке главы «Фридом Финанс» Тимура Турлова. То есть, проект уникальный. В этом году мы охватили очень много людей – 16 тысяч участников из 14 регионов нашей необъятной страны. Благодаря поддержке Фонда Президентских инициатив «Dara», нас все - госорганы и клубы - встречали, как желанных гостей. Думаю, по охвату, по влиянию на жизнь, по социальной и политической составляющей, у нас аналогов в мире нет.

- Расскажите немного подробнее о финальном матче, который состоится 29 июля. В опубликованной в СМИ информации говорится, что участниками матча станут сборная QJ league и финалисты Super bol. Насколько нам известно, в финале играли «Кайрат-Жастар» и Super bol – получается, состав будет смешанным? Кто из команды Super bol примет участие в матче 29 июля?

- 29 июля на стадионе «Астана Арена» в 20:00 состоится матч между финальной версией Super bol 2.0 2023 года и командой «All Stars of QJ league». QJ league, как Вы знаете, создана в текущем году, опять же при полной финансовой поддержке Тимура Турлова. Проект, который охватывает 12 команд по всему Казахстану до 18 лет. Победитель QJ league будет участвовать в юношеской Лиге чемпионов следующего сезона. Поэтому у нас будет грандиозное, не побоюсь этого слова, мероприятие. Судить матч будет всемирно известный арбитр Равшан Ирматов, который отсудил наибольшее количество матчей финальной части чемпионатов мира. В настоящий момент это первый вице-президент Федерации футбола Узбекистана и наш близкий друг, он тоже любезно согласился поддержать наш проект. И мы решили эту традицию не нарушать, хотя поначалу хотели пригласить даже каких-то более пафосных арбитров – среди них на обсуждении звучали имена Джюнейта Чакыра и Пьер-Луиджи Коллины. В перерыве будет выступать группа «Ирина Кайратовна». Ожидается приезд очень большого количества скаутов, которые вместе с нами будут смотреть матч. Скауты приедут посмотреть как на молодые таланты, которых собрал Super bol, так и таланты из QJ league. Здесь у нас большая спортивная и идеологическая составляющая. А игра между Super bol и «Кайрат-Жастар» была одним из этапов подготовки к главному матчу. В прошлом году у нас была аналогичная игра со сборной казахстанских звезд 2000-х годов, когда приезжали Самат Смаков, Андрей Карпович, Арно Пайперс.

- Спасибо за беседу!