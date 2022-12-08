Суммы взяток чиновникам КТЖ могут достигать миллиардов тенге в месяц – Антикор

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Начато расследование по коррупционным рискам в нацкомпании «Қазақстан темір жолы». Об этом сообщил руководитель Службы превенции Агентства РК по противодействию коррупции Саян Ахметжанов на брифинге Службы центральных коммуникаций, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Проведен системный анализ коррупционных рисков совместно с менеджментом «Қазақстан темір жолы». Эта сфера является очень важной, за последние пять лет в этой сфере были зарегистрированы 139 уголовных дел. В результате системного анализа, с участием представителей «КТЖ», экспертного сообщества, были выявлены коррупционные риски. Результаты анализа сейчас формируются в виде рекомендаций по их устранению», – сказал Саян Ахметжанов.

По его словам, были выявлены коррупционные схемы в организации перевозки грузов. Из-за отсутствия автоматизации и несовершенства правовых актов чиновники от КТЖ имеют возможность искусственно создавать административные барьеры и вынуждают бизнес давать взятки за получение вагонов.

Как отметил Саян Ахметжанов, учитывая, что в среднем в месяц по стране КТЖ осуществляет подачу почти 400 тысяч груженных вагонов, суммы незаконного вознаграждения могут достигать нескольких миллиардов тенге.

Спикер сообщил, что по выявленным фактам начато предварительное расследование.

Агентство данные проблемы обсудило с руководством КТЖ, общественностью и бизнес-сообществом. Внесены соответствующие рекомендации, качественное исполнение которых взято на контроль.



