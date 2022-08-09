Сумму социальной помощи для подготовки школьников к учебе увеличат в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Министерство просвещения РК инициировало увеличение суммы социальной помощи, которую получат более 400 тыс. школьников для подготовки к школе. Сумма увеличится от 17 до 37 тыс. тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ».

В Год детей Министерством просвещения внесены изменения в правила оказания материальной помощи школьникам в рамках фонда «Всеобуч». Финансовую поддержку со стороны государства получат более 400 тыс. детей из социально уязвимых категорий.

Если ранее выделяемая сумма варьировалась от 17 до 40 тыс. тенге, то в этом году по ходатайству Минпросвещения внесены изменения. Сумма оказания помощи не должна быть ниже прожиточного минимума, то есть 37 389 тенге.

«Представители Министерства просвещения не раз встречались с многодетными матерями, обсуждали вопросы с акиматами, учитывая их пожелания, инициировали изменения в правила оказания помощи социально уязвимым детям. Мы внесли законодательные поправки для того, чтобы родители напрямую получали деньги на карточный счет и могли самостоятельно выбрать школьную форму, канцтовары и обувь для детей. Преимуществом этого является то, что ребенок сможет ходить в школу в том, что он выбрал вместе с родителями», - пояснил заместитель председателя Комитета по охране прав детей Министерства просвещения Дулат Жекебаев на запрос корреспондента МИА «Казинформ».

Ранее закупом занимались сотрудники акиматов. Ежегодно возникали проблемы с размером, качеством одежды, дети стеснялись ходить в ней.

«Поскольку финансирование школ, в том числе и поддержка школьников, осуществляется акиматами, в этом году они направят всем детям, которым положена финансовая помощь, сумму в размере не менее 37 389 тенге. Это минимальная сумма, раньше суммы варьировались от 17 до 25 тыс. тенге. На сегодняшний день уже есть местные исполнительные органы, которые выделяют сумму больше минимальной. Мы только приветствуем это. Увеличение денежных средств, конечно же, лучшим образом скажется на более чем 418 тыс. детей, которые получат эту помощь», – подчеркнул спикер.

В рамках фонда «Всеобуч» материальная помощь оказывается детям из семей, которые получают адресную социальную помощь, а также детям из семей, не получающих АСП, но у которых среднедушевой доход ниже прожиточного минимума. Финансовую помощь в преддверии нового учебного года также получат дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, школьники, которые оказались в чрезвычайной ситуации.



