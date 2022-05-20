Сумму безвозмездных грантов для молодежного предпринимательства удвоят в РК

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - До 2025 года в Казахстане планируется создать 2 млн новых рабочих мест, для этого будет в том числе увеличена поддержка предпринимательства. Об этом сообщил заместитель Премьер-Министра Ералы Тугжанов на парламентских слушаниях по вопросам молодежной политики в Сенате, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В рамках программы повышения доходов населения за 4 года более 160 тыс. молодых граждан будут охвачены грантом в размере 400 месячных расчетных показателей. Во-вторых, в соответствии с поручением Главы государства срок участия в молодежной практике продлен с 6 до 12 месяцев, а в проекте «Первое рабочее место» - с 12 до 18 месяцев. Кроме того, увеличен размер субсидируемой заработной платы участвующим в ней с 20 до 30 месячных расчетных показателей»,- сказал Ералы Тугжанов.

Вице-премьер также отметил, что сумма ежегодно предоставляемых безвозмездных 10 тыс. грантов на поддержку молодежных предпринимательских инициатив увеличена с 600 тыс. до 1,2 млн тенге.

«В рамках программы до 2025 года планируется создать 2 млн новых рабочих мест. При реализации этих проектов будет задействована и молодежь. В частности, с начала года доля молодежи среди 100 тыс. человек, занятых в рамках таких инвестиционных проектов, составила 44 тыс. человек», - сообщил замглавы Правительства.