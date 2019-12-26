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    Сумма пенсионных накоплений казахстанцев достигла 10,7 трлн тенге

    26 Декабря 2019, 12:32

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ – Сумма пенсионных накоплений казахстанцев достигла 10,7 трлн тенге, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

    Количество индивидуальных пенсионных счетов превысило 10,6 млн единиц. Общая сумма пенсионных накоплений на 1 декабря 2019 года составила 10,7 трлн тенге, увеличившись c начала года на 14%.

    Динамика роста прослеживается в основном по обязательным пенсионным взносам (ОПВ) - сумма накоплений по ним составила 10,4 трлн тенге или (97,7 % от общей суммы), увеличившись с начала года на 14%.

    Сумма пенсионных накоплений по обязательным профессиональным пенсионным взносам (ОППВ) составила 241,8 млрд тенге (2,3 % от всех накоплений), сумма пенсионных накоплений по добровольным пенсионным взносам (ДПВ) составила 1,9 млрд тенге (0,02 %).

    Средняя сумма пенсионных накоплений на счетах вкладчиков за счет ОПВ составляет 1,1 млн тенге, по ОППВ - 493,8 тысяч тенге и 49,4 тысяч тенге по ДПВ.

    Если рассматривать средние накопления граждан за счет ОПВ в разрезе полов, то выглядит это следующим образом:

    - у мужчин – 1,2 млн тенге (увеличение с начала года на 9%);

    - у женщин - 933,4 тысяч тенге (увеличение с начала года на 11%).

    Среди вкладчиков, ежемесячно перечислявших взносы с 1998 года, средняя сумма накоплений составила у мужчин 5,1 млн тенге и у женщин – 3,9 млн тенге.

    Чистый инвестиционный доход, начисленный на ИПС вкладчиков ЕНПФ с начала года составил 600,5 млрд тенге.

    Доходность пенсионных накоплений с начала года составил 6,16% при инфляции 4,7% , за 12 месяцев к аналогичному периоду прошлого года составила 8,13% при инфляции 5,4%. Таким образом реальная доходность пенсионных активов продолжает оставаться положительной.

    Автор:

    Данияр Дауталиев

    Алматы Экономика ЕНПФ Общество
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