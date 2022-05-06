Сумма нарушений при ввозе товара из КНР составила 165 млрд тенге за три года

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В социальных сетях были опубликованы обращения представителей бизнес-сообщества в отношении проводимых контрольных мероприятий на границе с КНР. Комитет государственных доходов, рассмотрев данные обращения, представил разъяснения. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комитета.

Комитетом государственных доходов в рамках исполнения поручения Главы государства, по усилению таможенного контроля, в том числе на границе с КНР, в составе межведомственной группы при Генеральной прокуратуре проведены совместные проверки деятельности участников внешней экономической деятельности (ВЭД), а также приграничных пунктов пропуска с КНР.

В ходе проверки сведений, содержащихся в таможенных декларациях, транспортных, бухгалтерских и иных документах, выявлено несоответствие сведений, влияющих на таможенную стоимость ввозимых товаров.

Получены сведения от Государственной налоговой администрации КНР, где не подтверждается заключение контрактов некоторых участников ВЭД с иностранными поставщиками (отсутствие оплаты товара), что явилось основанием для отмены метода определения таможенной стоимости на основе договора (1 метод). Общая сумма нарушений за три года составила 165 млрд тенге .

Также Генеральной прокуратурой выставлены требования в комитет в части совершенствования таможенного администрирования и мер контроля.

В этой связи, Министерством финансов утвержден соответствующий план мероприятий, предусматривающий ряд задач, основными из которых являются определение приоритетных товарных групп, имеющих расхождения в таможенной статистике;

совершенствование системы управления рисками и пересмотр субъектно-ориентированного подхода;

категорирование субъектов около таможенной сферы;

формирование и актуализация стоимостных индикаторов риска по всем основным группам товаров;

публикация актуальной ценовой информации;

выработка предложений по ограничению деятельности фирм-однодневок;

доработка и модификация информационных систем и др.

В рамках совершенствования системы управления рисками, проводятся мероприятия по пересмотру критериев категорирования участников ВЭД, применения категорирования в отношении субъектов около таможенной сферы (таможенные перевозчики, таможенные представители, склады временного хранения).

Кроме того, на сегодня процессы в части применения системы управления рисками и категорирования лиц, совершающих таможенные операции, автоматизированы .

Касательно Центра электронного декларирования, до недавнего времени существовала проблема применения отдельными регионами различной практики определения стоимости товаров, в результате которой к одному и тому же товару применялась разная ценовая политика.

В целях исключения данной практики в январе полностью завершена централизация таможенных функций в части контроля и выпуска деклараций на товары. При Комитете государственных доходов создан департамент, включающий Центр электронного декларирования и Ситуационный центр.

Это позволило осуществлять мониторинг оперативной обстановки в пунктах пропуска, куда подключены все технические средства, и централизованно принимать решения по мерам контроля и применения единой практики определения таможенной стоимости.

За 2021 год скорректировано 17,6 тыс. деклараций на товары , эффективность выявленных нарушений при проведении досмотра выросла в два раза .

«В целом, мы открыты к диалогу с бизнесом, а также, в случае наличия конкретных фактов неправомерных действий со стороны органов государственных доходов, просим предоставить информацию по таким случаям для более детального рассмотрения», - добавили в Комитете госдоходов.