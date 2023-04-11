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    Сумма исков на операторов Карачаганака и Кашагана составляет 16,5 млрд долларов

    11 Апреля 2023, 12:06

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Министр энергетики РК Алмасадам Саткалиев подтвердил информацию о подаче иска в суд на операторов месторождений Карачаганак и Кашаган, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Действительно, уполномоченный орган Правительства - компания PSA - подала иски в международный арбитраж на компании (операторов - прим.ред.) Карачаганака и Кашагана», - сказал Алмасадам Саткалиев, отвечая на вопросы журналистов в кулуарах Правительства.

    Глава Минэнерго добавил, что данные иски поданы в интересах народа Казахстана. Он также назвал суммы, о которых идет речь в рамках исков.

    «Суммы 3,5 и 13 млрд долларов США», - уточнил Алмасадам Саткалиев.

    Ранее в СМИ сообщалось, что Казахстан будет судиться с операторами Кашагана и Карачаганака.

    Также ранее в Министерстве экологии РК подтвердили факт обращения в суд с требованием привлечь к ответственности North Caspian Operating Company - оператора нефтяного месторождения Кашаган за экологические нарушения. Как писал Bloomberg, Казахстан подал иск к гигантскому нефтяному предприятию Кашаган на сумму около 2,3 триллиона тенге (5,1 миллиарда долларов) в виде штрафов за охрану окружающей среды.

    Нефтяные консорциумы, как считают власти страны, должны давать экономике больше доходов.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Атырауская область Суды Минэнерго РК Минэкологии
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