Сумма фитр-садака в этом году - 535 тенге

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Духовное управление мусульман Казахстана установило суму фитр-садака во время Рамазана. Об этом в Facebook сообщил пресс-секретарь Духовного управления мусульман Казахстана Агабек Конарбайулы, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«В этом году сумма фитр-садака составляет 535 тенге. Эту сумму мы посчитали по средней цене 2 кг муки по стране. А стоимость муки была определена на основе информации, предоставленной городскими и областными представительствами ДУМК. Фитр-садака можно давать как по цене изюма, так и по цене финика. Об этом сказал Верховный Муфтий Наурызбай Хаджи Таганулы на пресс-конференции в Астане», - написал пресс-секретарь ДУМК.

Накануне священного месяца Рамазан Верховный Муфтий Наурызбай Хаджи Таганулы также призвал предпринимателей, руководителей торговых центров учесть условия жизни населения, снизить цены на социально значимые товары и продукты питания до 10% в честь священного месяца.

«Нет сомнений, что ваши добрые дела пойдут вам на благо. Народная мудрость гласит: если будешь совершать благотворительность, сам увидишь результат. Пророк Мухаммед (мир ему и благословение Аллаха) сказал: «Тому, кто (поможет) своему брату в нужде его, Аллах (поможет) в его собственной нужде, того, кто избавит мусульманина от печали, Аллах избавит от одной из печалей». Пользуясь случаем, хочу пожелать воздержаться от употребления спиртных напитков в этот священный месяц, чтобы спиртные напитки не продавались в магазинах. При необходимости проводите ас (құдайы ас) вечером», - говорится в сообщении Верховного Муфтия.

Напомним, что священный месяц Рамазан в этом году начнется 23 марта. В ночь с 17 на 18 апреля наступит Кадыр туни. 21 апреля – праздник Ораза-айт.



