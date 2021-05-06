Сумма бонуса по аукциону на разведку и добычу превысила 9 млрд тенге – Минэнерго

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На второй электронный аукцион было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Мы сообщали о запуске системы с 1 сентября 2020 года. И уже 23 декабря прошлого года был проведен первый онлайн-аукцион по предоставлению права на разведку и добычу.

С момента запуска было проведено 2 аукциона, последний был 23 апреля 2021 года по 8 участкам», - сказала Жанат Жахметова.

Было отмечено, что на второй электронный аукцион, который состоялся 23 апреля 2021 года, было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге, а итоговая сумма подписного бонуса составила 9,3 млрд тенге, превысив первоначальный стартовый бонус в 13 раз.

«Суммарная площадь 8 участков, предлагаемых государством для разработки и добычи углеводородов – свыше 2 тысяч квадратных километров. Как и в прошлый раз была организована онлайн-трансляция аукционного зала, что позволяет наблюдать за прохождением его как из Казахстана, так и из-за рубежа. К тому же, сохраняется история проведенных аукционов в цифровом формате», - добавила Жанат Жахметова.

Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование.