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    Сумма бонуса по аукциону на разведку и добычу превысила 9 млрд тенге – Минэнерго

    6 Мая 2021, 10:47

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - На второй электронный аукцион было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге. Об этом на брифинге в СЦК сообщила вице-министр энергетики РК Жанат Жахметова, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Мы сообщали о запуске системы с 1 сентября 2020 года. И уже 23 декабря прошлого года был проведен первый онлайн-аукцион по предоставлению права на разведку и добычу.

    С момента запуска было проведено 2 аукциона, последний был 23 апреля 2021 года по 8 участкам», - сказала Жанат Жахметова.

    Было отмечено, что на второй электронный аукцион, который состоялся 23 апреля 2021 года, было выставлено 8 нефтегазовых участков со стартовым подписным бонусом 713 млн тенге, а итоговая сумма подписного бонуса составила 9,3 млрд тенге, превысив первоначальный стартовый бонус в 13 раз.

    «Суммарная площадь 8 участков, предлагаемых государством для разработки и добычи углеводородов – свыше 2 тысяч квадратных километров. Как и в прошлый раз была организована онлайн-трансляция аукционного зала, что позволяет наблюдать за прохождением его как из Казахстана, так и из-за рубежа. К тому же, сохраняется история проведенных аукционов в цифровом формате», - добавила Жанат Жахметова.

    Ранее сообщалось, что в Казахстане планируют увеличить частоту проведения e-аукционов на недропользование.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Энергетика Промышленность Другие государственные органы Нефть
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