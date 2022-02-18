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    Сумку с четырьмя тысячами долларов вернули жительнице Шымкента транспортные полицейские

    18 Февраля 2022, 13:14

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - На имя руководство департамента полиции на транспорте поступило письмо от жительницы города Шымкента со словами благодарности в адрес транспортных полицейских за оказанную ей помощь. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДП на транспорте.

    Женщина рассказала, что 7 февраля в аэропорту города Туркестана во время посадки на авиарейс «Туркестан-Стамбул» она забыла в зале ожидания свою сумку.

    По ее словам, в сумке находилось четыре тысячи долларов США.

    Начальник линейного отделения полиции в аэропорту г. Туркестана Нуралы Нуржигит и патрульный полицейский Қайрат Кушан во время несения службы заметили оставленную вещь. Транспортные полицейские оперативно установили владелицу и вернули сумку.

    Женщина поблагодарила руководство департамента и сотрудников ЛоП в аэропорту г. Туркестана, отметив чуткость и ответственности к своей работе сотрудников полиции.

    Автор:

    Гульмира Байзакова

    Туркестанская область МВД РК Шымкент
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