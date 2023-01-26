Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету, передает МИА «Казинформ». Макежанов Султанбек Алмасбекович родился 26.01.1961 в Жамбылской области. Образование, специальность (квалификация), лицензии: Целиноградский инженерно-строительный институт (1983), инженер-строитель. Международная академия труда (2004) Университет им. Д.А. Кунаева (2011), юрист. Научные звания, степени, деятельность: кандидат технических наук, тема диссертации: «Разработка удельных критериев ограничения и методики регулирования уровня загрязнения атмосферного воздуха в условиях предприятий теплоэнергетики» (2007). Трудовой стаж: Дорожный мастер Талдинского райавтодора (1983); Инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой» (1983-1985); Секретарь комитета комсомола, инструктор, зав.отделом ГК ЛКСМК г. Алматы (1985-1991); Руководитель в коммерческих организациях (1992-2002); Помощник акима Мангистауской области (06-12.2002); Руководитель аппарата акима Мангистауской области (12.2002-02.2004); Заместитель акима Мангистауской области (02.2004-01.2005); Заместитель руководителя аппарата акима города Алматы (01.2005-06.2006); Директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (06.2006-2008); Начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (03.2008-2010); Аким Медеуского района города Алматы (28.12.2010-05.2016); Заместитель акима города Алматы (05.2016-04.2019); Аким Медеуского района города Алматы (04.2019-08.2020) Фото: almaty.tv



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