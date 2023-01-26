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    Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету

    26 Января 2023, 11:32

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Султанбек Макежанов стал главой комитета Сената по финансам и бюджету, передает МИА «Казинформ».

    Макежанов Султанбек Алмасбекович родился 26.01.1961 в Жамбылской области.

    Образование, специальность (квалификация), лицензии:

    Целиноградский инженерно-строительный институт (1983), инженер-строитель.

    Международная академия труда (2004)

    Университет им. Д.А. Кунаева (2011), юрист.

    Научные звания, степени, деятельность: кандидат технических наук, тема диссертации: «Разработка удельных критериев ограничения и методики регулирования уровня загрязнения атмосферного воздуха в условиях предприятий теплоэнергетики» (2007).

    Трудовой стаж:

    Дорожный мастер Талдинского райавтодора (1983);

    Инженер-геодезист, мастер ПМК треста «Карагандапромстрой» (1983-1985);

    Секретарь комитета комсомола, инструктор, зав.отделом ГК ЛКСМК г. Алматы (1985-1991);

    Руководитель в коммерческих организациях (1992-2002);

    Помощник акима Мангистауской области (06-12.2002);

    Руководитель аппарата акима Мангистауской области (12.2002-02.2004);

    Заместитель акима Мангистауской области (02.2004-01.2005);

    Заместитель руководителя аппарата акима города Алматы (01.2005-06.2006);

    Директор департамента природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (06.2006-2008);

    Начальник управления природных ресурсов и регулирования природопользования города Алматы (03.2008-2010);

    Аким Медеуского района города Алматы (28.12.2010-05.2016);

    Заместитель акима города Алматы (05.2016-04.2019);

    Аким Медеуского района города Алматы (04.2019-08.2020)

    Фото: almaty.tv

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

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