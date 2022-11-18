Султанат Оман отмечает 52-й Национальный день

18 ноября Султанат Оман в 52-й раз отмечает Национальный день – крупнейший праздник, учреждённый в день рождения правителя страны и в честь всего, что было достигнуто в счастливую эру под руководством Его Величества Султана Хайсама бин Тарика, который неустанно стремится к укреплению государства – современного, цивилизованного, экономически развитого.

Предвидение Султаном будущего этой доброй земли положительно отразилось на интеграции и слаженности работы государственного и частного секторов, институтов гражданского общества. Результаты отчетливо видны в социально-экономической и политической сферах.

Директивы Его Величества Султана во время его председательства в Совете министров в марте прошлого года были направлены на то, чтобы идти в ногу с глобальными преобразованиями в области производства экологически чистого топлива – «зелёного» водорода – и выделять подходящие площадки для его производства. Это расширяет возможности для иностранных инвестиций и способствует локализации новейших технологий, позволяет с выгодой использовать «зелёный» водород для производства электроэнергии и в других отраслях промышленности.

В поддержку экологически чистых и недорогих энергетических решений в январе прошлого года в рамках проекта «Ibri Solar Energy» была открыта первая станция по производству солнечной энергии, подключенная к основной электросети, чтобы диверсифицировать возобновляемые источники энергии и увеличить вклад в проекты чистой энергетики.

В своей внешней политике Султанат Оман продолжает следовать принципам добрососедства, уважения суверенитета государств, невмешательства во внутренние дела, позитивного сотрудничества и учёта взаимных интересов. Оман устанавливает ценности справедливого диалога и гуманизма, а также поддерживает мир и международную безопасность, что позволило ему стать надежным региональным и международным партнером.

Султанат Оман стремится к достижению безопасности, мира и стабильности на региональном и глобальном уровнях путём решения всех проблем дипломатическими и мирными средствами, сохранения прав и уважения к каждому. Такой подход доказал свою обоснованность в различных обстоятельствах и при решении кризисных ситуаций. Дипломатия Омана гордится своим вкладом в решение многих сложных проблем в регионе.

Его Величество Султан призывает народ этой доброй земли сделать всё возможное для внутреннего развития и прогресса – и это является одним из основных принципов современного Омана.



