Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 461.71 eur/kzt 501.69

    rub/kzt 4.95 cny/kzt 63.31
Прогноз погоды
Астана+29+31℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Алматы

    «Сулейманджи»: история появления религиозного течения

    4 Августа 2023, 15:49

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В начале текущего года пресс служба Департамента полиции города Алматы сообщила, что детских пансионатов в Алматы подозревают в подталкивании детей к суициду. Благотворительные учреждения действовали под видом детских пансионатов и обучали детей религии, передает МИА «Казинформ».

    Проведенные обыски подтвердили наличие иностранной религиозной литературы и учебных материалов, в том числе признанных в Казахстане экстремистскими и запрещенных к распространению.

    В одном из выпусков канала Nartay Aralbayuli в видеохостинге «Youtube» представитель этой Ассоциации благотворительных учреждений «Жибек Жолы» Ашабай Медетов отметил, что данная организация не отрицает свою симпатию к религиозному течению «Сулейманджи».

    А что такое «сулейманджи»? Это новое религиозное течение или школа определенного исламского ученого?

    Согласно данным из открытых источников «Сулейманджи» – это религиозная организация, образованная в Турции в 1957 году. На сегодняшний день в мире насчитывается около 2 тыс. учебных заведений и так называемых «благотворительных пансионатов», принадлежащих «сулейманджи».

    Основателем «сулейманджи» является Сулейман Хильми Тунахан (1888–1959) – османский и турецкий алим, шейх тариката Накшбандийя.

    Религиозное течение «сулейманджи» прибыло в Казахстан в начале 90-х годов, о количестве их реальных сторонников в настоящее время неизвестно.

    По религиозным убеждениям течение «сулейманджи» близкок суфийскому учению. Как и в суфизме, у них имеется понятие «раббыта», то есть воображения учителя (Сулеймана Хильми Тунахана), вступая в транс и поклонение его фотографии.

    Как отмечают ряд источников во время религиозных обрядов используются гипноз, самовнушение, транс, в ходе которых как бы ментально устанавливается духовная связь с Сулейманом Хильми Тунахан, представляют его как сакрального посредника между Аллахом и человеком.

    Как отмечает сайт Духовного управления мусульман Казахстана, после того, как Сулейман Хильми Тунахан умер в 1959 году, его путь продолжили ученики и их стали называть «сулейманджи». В публикации, опубликованной 1 ноября 1978 года в турецкой газете «Дюнья», «сулейманджи» упоминаются как секта, которая противостояла турецкому муфтию, называя его официальное духовенство «армией сатаны».

    «Сулейманджисты» в 80-х годах прошлого века тайно и активно проповедовали свое учение среди членов «Партии справедливости», имеющей политическую власть в Турции чтобы заручиться их поддержкой.

    До государственного переворота 1980 года в Турции лидер течения Кемаль Качар (зять Сулеймана Тунахана) был депутатом парламента от «Партии справедливости». Также в турецких СМИ отмечается, что конечной целью «сулейманджистов» было увеличение числа своих сторонников и создание теократического государства вместо светской республики.

    С 2000 года «сулейманджистов» возглавлял Ахмед Ариф Денизолгун, племянник Сулеймана Хильми Тунахана, а с 2016 года возглавляет Алихан Куриш (правнук Сулеймана Тунахана и племянник Денизолгун). По словам «сулейманджистов» их основная цель это обучение религиозной грамотности молодежи, благотворительность и оказание помощи малообеспеченным семьям. Однако, можно заметить, что под этими словами скрывается некая коммерция, так как в Турции на них зарегистрировано множество детских садов, частных школ, больниц, туристических и паломнических компаний, торговых организаций, типографий. При этом, в Турции в отношении них возбуждались уголовные дела за мошенничество.

    «Сулейманджисты» читают только те книги, которые были изданы в их типографии. Воспитанников направляют на обучение на спецкурс в Турции (самамуль) для повышения квалификации. Окончив данный курс, студент становится «педагогом» и получает разрешение на занятия воспитательной работой.

    Также, «сулейманджисты» проводят пятничные молитвы вне мечети в отдельных зданиях, где читают и пятикратные намазы только по своему расписанию.

    В целом, цель данной религиозной организации, как и любой другой нетрадиционной организации может иметь деструктивный характер. А как известно, деструктивные религиозные организации пагубно влияют на духовную стабильность в обществе, в том числе на подрастающее поколение. Как было уже отмечено, основная целевая аудитория «сулейманджистов» это подростки школьного возраста и студенты. Поэтому необходимо контролировать откуда они получают информацию на тему религии и у кого учатся. Контролируя этот вопрос, мы можем обезопасить будущее своих детей.

    Автор:

    Артем Волков

    Алматы Борьба с преступностью МВД РК
    Новости по теме
    Новости по теме
    Бесплатный детский бассейн открыли в Павлодаре
    Ярмарка детских товаров проходит в Астане
    На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    Мужчина занимался онанизмом на детской площадке в Каскелене
    Популярное
    1 Сделать казахский язык основным средством общения планирует алматинка
    2 Движение перекрыли на участках нескольких улиц в Астане
    3 На какую помощь могут рассчитывать мамы в Казахстане: ипотеки и жилищные программы
    4 Политический гороскоп: кто из акимов ни Рыба, ни Овен
    5 Более ста скважин для снабжения аграриев водой пробурили в Жамбылской области