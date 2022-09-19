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    Суициды среди казахстанских военнослужащих – следователи привлекли психологов

    19 Сентября 2022, 13:54

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Гибель военнослужащих в Казахстане в мирное время свидетельствует о недостаточности мер, принимаемых командованием воинских частей и органами военной полиции. Так считают в Министерстве внутренних дел РК, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Сейчас структуры следственного департамента Министерства внутренних дел РК по поручению главы ведомства проводят профилактические работы среди военнослужащих. Мероприятия охватили более 100 воинских подразделений во всех регионах страны.

    «В этой связи следователи проводят профилактические и личные беседы среди военнослужащих по недопущению фактов гибели и суицидов для своевременного распознания и купирования состояний, несущих потенциальную угрозу самоубийства, с привлечением независимых психологов. Правовое информирование личного состава осуществляется во всех частях Вооруженных сил, Нацгвардии и пограничной службы», - сообщила представитель пресс-службы МВД РК Шугыла Турлыбек во время онлайн-брифинга.

    Ранее сообщалось о суициде 18-летнего солдата-срочника в Жамбылской области. По факту смерти задержан подозреваемый, расследуется уголовное дело по статье 451 части 2 Уголовного кодекса РК «Превышение власти и служебных полномочий, повлекшие тяжкие последствия». В июле стало известно о гибели двух военнослужащих в Степногорске и Актау. Служебные расследования проводятся по фактам суицида.


    Автор:

    Анеля Касымова

    Происшествия МВД РК Вооруженные силы
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