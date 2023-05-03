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    Сухостой загорелся возле жилого комплекса в Астане

    3 Мая 2023, 22:05

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ – Пожар вспыхнул возле столичного ЖК «Брюссель», загорелся камыш и сухостой. Пожарным удалось локализовать возгорание, передает корреспондент МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ДЧС Астаны.

    «3 мая в 20:50 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на вызов по адресу: улица К. Мухамедханова 28А. По прибытию огнеборцев установлено, что горит камыш и сухостой на предварительной площади 400-500 квадратных метров», - уточнили в ДЧС.

    Пожарным удалось локализовать возгорание.

    «Горение камыша локализовано. Площадь горения составляет 1000 квадратных метров. В тушении задействовано 14 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС города», - добавили в ведомстве.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Астана Происшествия Пожар ДЧС
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