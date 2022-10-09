Сухостой загорелся в Усть-Каменогорске

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. КАЗИНФОРМ - В городе Усть-Каменогорске пожарные ведут борьбу с огнем на предварительной площади 100 га на окраине поселка Согра. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на ДЧС ВКО.

«Горит сухая трава. Сильный ветер распространил в считанные минуты пламя с травы на территорию, где располагались 7 контейнеров со спортивным инвентарем на площади 110 кв.м., принадлежащей одному из учреждений. Огонь также перекинулся на жилой частный дом на площади 48 кв.м. Жертв и пострадавших нет. В ликвидации задействованы силы ДЧС ВКО - 39 человек личного состава и 5 единиц техники, в/ч и Нацгвардии - 50 человек личного состава и 2 единицы техники. В 22:15 пожар локализован. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается», - сообщили в ДЧС.

Кроме того, сегодня в Усть-Каменогорске по улице Путевая произошел ​ пожар на территории маслозавода. На момент прибытия пожарных подразделений ДЧС ВКО горели деревянные конструкции кровли котельной, цеха, 2 бункера c шелухой подсолнечника объемом 40 куб.м. и 70 куб.м.

Работа огнеборцев происходила по повышенному рангу вызова. Благодаря слаженным действиям ​ пожарных ​ огонь удалось локализовать на ориентировочной площади 150 кв.м. В тушении были задействованы ​ 47 человек​ личного состава ​ и 10 ​ ​ единиц техники ДЧС ВКО. Причина пожара устанавливается. Жертв и пострадавших нет.

По данным ведомства, в эти выходные подразделениями ДЧС осуществлено около 50 выездов на пожары, бушующие по области. В регионе также задействованы силы и средства МИО, организаций, крестьянских хозяйств. Всего в тушении пожаров задействовано более 120 единиц техники и порядка 700 человек, из них: ДЧС ВКО, МИО, лесных учреждений, национальной гвардии, Министерства обороны РК, вертолет МИ-8 акимата ВКО.



