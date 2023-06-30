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    Сухостой загорелся в Уральске

    30 Июня 2023, 17:44

    УРАЛЬСК. КАЗИНФОРМ - Огнеборцы ликвидируют пожар в Уральске, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    «30 июня в 12:42 в Уральске, п.Деркул, произошло загорание сухой травы и кустарников на 3 участках, ориентировочной площади 5 га. В тушении задействована 19 единиц техники, 64 человек ДЧС ЗКО. На место загорания присутствуют руководство ДЧС и акимат города Уральска. Угроза населенному пункту отсутствует. В ДЧС развернут оперативный штаб для координации сил и средств», - говорится в сообщении МЧС.

    Как отметили в ведомстве, большинство пожаров возникает в местах пикников, от брошенной горящей спички, непотушенной сигареты, не полностью потушенного костра, оставленных осколков стекла.

    По данным МЧС, в 17:16 пожар локализован. Пострадавших нет.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Западно-Казахстанская область Происшествия МЧС Пожар
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