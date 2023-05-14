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    Сухостой загорелся в Астане

    14 Мая 2023, 06:13

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Предварительная площадь пожара составила 2,5 гектаров, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу департамента по чрезвычайным ситуациям Астаны.

    «13 мая в 15:18 пожарные подразделения ДЧС Астаны выехали на поступивший вызов о возгорании сухостоя на шоссе Каркаралы 12. Предварительная площадь пожара составила 2,5 га. Угрозы населенным пунктам нет. В тушении задействовано 55 человек личного состава и 11 единиц техники ДЧС Астаны, а также 5 поливомоечных машин акимата города», - сообщили в пресс-службе ведомства.

    Недавно камыш и сухостой загорелся возле ЖК «Брюссель». Площадь горения составила 1000 квадратных метров.

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

    Астана Происшествия Пожар ДЧС
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