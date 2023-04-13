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    Сухостой загорелся на территории аэропорта Астаны

    13 Апреля 2023, 14:26

    АСТАНА.КАЗИНФОРМ - Сухостой загорелся на территории аэропорта Астаны, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    В пресс-службе столичного ДЧС сообщили о том, что 13 апреля текущего года в 12:28 пожарные подразделения ДЧС города Астаны выехали в сторону Международного аэропорта. По прибытии установлено, что горит сухостой и камыш на предварительной площади 1 га.

    «На данный момент на месте над ликвидацией возгорания работают 14 человек личного состава и 3 единицы техники ДЧС г.Астана», - проинформировали в пресс-службе ДЧС Астаны.

    Автор:

    Арайлым Мұрат

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