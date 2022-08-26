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    Сухостой загорелся на окраине Атырау

    26 Августа 2022 19:34

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ – Тушат пожар пять сотрудников и одна единица техники ДЧС региона, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Высохшая трава загорелась на окраине Атырау.

    Как сообщили в пресс-службе департамента по ЧС области, на окраине города в микрорайоне Элеваторный горит сухая трава. К тушению пожара приступили 5 сотрудников и одна единица техники ДЧС региона, 3 сотрудника и две единицы техники Семсер «Өрт сөдіруші».

    «Площадь возгорания уточняется. Выясняется также есть ли угроза для расположенных поблизости строений», - сказали в пресс-службе департамента по чрезвычайным ситуациям региона.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Происшествия Регионы МЧС Пожар ДЧС Атырау
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