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    Сухостой тушили в Баянаульском Нацпарке

    8 Июля 2023, 01:14

    ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На территории Баянаульского государственного национального природного парка произошло загорание сухой травы и кустарников. Ориентировочная площадь пожара 548 га, передает МИА «Казинформ».

    «7 июля в 12:50 часов поступило сообщение, что в 3 км от села Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области, на территории Баянаульского государственного национального природного парка (Долбинское лесничество, квартал № 60) произошло загорание сухой травы и кустарников. Ориентировочная площадь пожара 548 га (не лесопокрытая). Пожар локализован в 19:00 часов, ликвидирован в 19:34 часов», - сообщили в ДЧС.

    В тушении пожара были задействованы силы и средства лесного хозяйства, ДЧС Павлодарской области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований.

    ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.

    Автор:

    Зифа Хабирова

    Павлодарская область Пожар ДЧС
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