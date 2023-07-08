Сухостой тушили в Баянаульском Нацпарке

ПАВЛОДАР. КАЗИНФОРМ - На территории Баянаульского государственного национального природного парка произошло загорание сухой травы и кустарников. Ориентировочная площадь пожара 548 га, передает МИА «Казинформ».

«7 июля в 12:50 часов поступило сообщение, что в 3 км от села Жанатлек Баянаульского района Павлодарской области, на территории Баянаульского государственного национального природного парка (Долбинское лесничество, квартал № 60) произошло загорание сухой травы и кустарников. Ориентировочная площадь пожара 548 га (не лесопокрытая). Пожар локализован в 19:00 часов, ликвидирован в 19:34 часов», - сообщили в ДЧС.

В тушении пожара были задействованы силы и средства лесного хозяйства, ДЧС Павлодарской области, местных исполнительных органов, добровольных противопожарных формирований.

ДЧС Павлодарской области призывает граждан соблюдать правила пожарной безопасности.