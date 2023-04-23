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    Сухостой горел в ущелье Алма-Арасан

    23 Апреля 2023, 23:56

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - Сегодня, 23 апреля, в ущелье Алма-Арасан в шести километрах от автодороги Алматы-БАО произошло загорание сухостоя и деревьев в горной местности, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

    На данный момент загорание сухостоя в горной местности уже ликвидировано.

    На место вызова были направлены силы и средства ДЧС Алматинской области, ДЧС г.Алматы, ГНПП «Иле Алатауский природный парк».

    «По прибытию на место вызова в 17 -09 часов было установлено, что в горной местности произошло загорание сухостоя и одного дерева (ели). Принадлежность территории устанавливается. Совместными оперативно принятыми действиями пожар был ликвидирован в 18-16 часов на ранней стадии. Площадь пожара составила ориентировочно 500 квадратных метров. С использованием тепловизора на камере дрона произведено аэровизуальное обследование на наличие скрытых очагов горения. Жертв и пострадавших нет», - проинформировали в МЧС.

    Как сообщили в пресс-службе ведомства, всего в ликвидации были задействованы 75 человек и 18 единиц техники, из них: 31 сотрудник, 7 единиц техники и 1 беспилотный летательный аппарат ДЧС Алматинской области, 25 сотрудников и 6 единиц ДЧС города Алматы, 19 работников и 5 единиц техники ГНПП «Иле Алатауский природный парк».

    На месте загорания на окарауливание остались работники ГГПП.

    Фото: МЧС РК

    Автор:

    Махаббат Сыздыкова

    Алматы Алматинская область Происшествия МЧС Пожар ДЧС
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