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    Сухостой горел в Шымкенте

    28 Июня 2023, 20:43

    ШЫМКЕНТ. КАЗИНФОРМ - В Шымкенте, в Каратауском районе, загорелась сухая трава, общая площадь пожара составила 1 гектар. Об этом передает МИА «Казинформ» со ссылкой на otyrar.kz.

    28 июня в 13:37 за жилым комплексом«Наурыз парк» по проспекту Байдибек би Каратауского района на площади 1 га горели сухая трава и мусор.

    «Пожар был локализован в 14:15 и полностью потушен в 15:15. Пострадавших и погибших нет. Причина пожара выясняется», — сообщили в ДЧС Шымкента.

    На месте происшествия были задействованы 13 сотрудников и 2 единицы техники Службы пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС г. Шымкент.

    Автор:

    Ринат Дусумов

    Происшествия Шымкент Пожар
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