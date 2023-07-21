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    Сухостой горел в Алматы

    21 Июля 2023, 22:17

    АЛМАТЫ. КАЗИНФОРМ - В Алатауском районе Алматы произошло возгорание сухостоя, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    Видео с места пожара распространяется в Сети.

    В ДЧС Алматы отметили, что 21 июля в 15:50 пожарные ликвидировали возгорание сухостоя в Алатауском районе по улице Басаркобыз. Угрозы распространения нет.

    В департаменте по ЧС отметили, что в городе из-за жары увеличились риски пожарной опасности.

    «Призываем жителей и гостей города отказаться от использования открытого огня, разведения костров, курения и сжигания сухой травы и стерни. В случае наступления серьезных последствий виновные могут быть привлечены к уголовной ответственности. Также водителей просят не бросать горящие окурки от сигарет вдоль дорог», - обратились к жителям в ведомстве.

    Автор:

    Еламан Турысбеков

    Алматы Видео МЧС ДЧС
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