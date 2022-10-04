Сухая погода установится 4 октября на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Погоду на большей части РК 4 октября будет определять северный антициклон, с чем ожидается погода без осадков. Лишь на западе, юго-востоке страны под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдет дождь, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на сайт РГП «Казгидромет».

В горных районах юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и мокрого снега. Местами по республике ожидается усиление ветра, на севере, востоке – туман, на юго-западе - пыльная буря.

На севере Туркестанской, Кызылординской областей на поверхности почвы сохраняются заморозки 2 градуса, в горных районах Жамбылской области, на севере, востоке, в центре Актюбинской области ожидаются заморозки 1-3 градуса.



