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    Сухая и солнечная погода будет на большей части Казахстана

    21 Сентября 2022, 13:50

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бабье лето все еще будет радовать жителей Казахстана. В ближайшие три дня температура воздуха днем будет в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

    «Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики, где под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Хотя в ночные часы все еще прохладно, столбики термометров днем сохранятся в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану и лишь на западе страны ожидается небольшой спад жары», - говорится в сообщении синоптиков.


    Казгидромет Погода
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