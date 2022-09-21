21 Сентября 2022, 13:50

Сухая и солнечная погода будет на большей части Казахстана

АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Бабье лето все еще будет радовать жителей Казахстана. В ближайшие три дня температура воздуха днем будет в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на РГП «Казгидромет».

«Сухая и солнечная погода сохранится на большей части страны, за исключением западных регионов и горных, предгорных районов юго-востока республики, где под влиянием атмосферных фронтальных разделов пройдут кратковременные дожди с грозами и усилением ветра. Хотя в ночные часы все еще прохладно, столбики термометров днем сохранятся в пределах 20-34 градусов практически по всему Казахстану и лишь на западе страны ожидается небольшой спад жары», - говорится в сообщении синоптиков.