Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Астана

    Суды удовлетворили иски столичных дольщиков на 9,9 млрд тенге

    21 Июля 2019, 17:43

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии прокуроры добились удовлетворения судами 8 исков в интересах 730 дольщиков на сумму 9,9 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

    На стадии рассмотрения 4 иска в интересах 187граждан на сумму 1,9 млрд. тенге. Об этом говорилось на коллегии прокуратуры Нур-Султана.

    Особое внимание уделено повышению уровнядоверия населения, обеспечению всестороннего и качественного рассмотрениякаждого обращения с реальным восстановлением нарушенных прав физических июридических лиц, защите конституционных прав граждан во всех сферахжизнедеятельности.

    Актами надзора в доход государства возмещеносвыше 4,5 млрд.тенге, защищены права410 тыс. граждан. В рамках исполнительного производстваобеспечено взыскание в госдоход 1,4млрд. тенге, в том числе по мерам надзора 724 млн. тенге.

    Принятыми мерами снижена задолженность поалиментам с 670 до 400 млн. тенге . Кадминистративной ответственности привлечено 47 должников, 3 лица привлечены куголовной ответственности по ст.139 УК в виде ограничения свободы.

    Криминогенная ситуация города характеризуетсяснижением общей преступности на 19,3%.

    По итогам заседания коллегии прокурор городаМырзакеров Б.К. определил приоритетные задачи на следующее полугодие.

    В их числе, защита трудовых и социальных правграждан, повышение координирующей роли в противодействии коррупции и борьбы стеневой экономикой, а также принятие своевременных мер по пресечению фактовхищения бюджетных средств.

    Автор:

    Жанара Мухамедиярова

    Астана Генпрокуратура
    Новости по теме
    Популярное
    1 Новые кадровые назначения в Казахстане
    2 Несоответствующие нормам материалы использовали для ремонта внутрипоселковых дорог в СКО
    3 Останки неизвестного науке динозавра обнаружили в проливе Ла-Манш
    4 Полиция освободила заложников в банке в Астане
    5 Казахстану нужны нобелевские лауреаты - космический медик Галымжан Исабеков