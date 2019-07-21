Суды удовлетворили иски столичных дольщиков на 9,9 млрд тенге

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - В первом полугодии прокуроры добились удовлетворения судами 8 исков в интересах 730 дольщиков на сумму 9,9 млрд. тенге, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу прокуратуры города.

На стадии рассмотрения 4 иска в интересах 187граждан на сумму 1,9 млрд. тенге. Об этом говорилось на коллегии прокуратуры Нур-Султана.

Особое внимание уделено повышению уровнядоверия населения, обеспечению всестороннего и качественного рассмотрениякаждого обращения с реальным восстановлением нарушенных прав физических июридических лиц, защите конституционных прав граждан во всех сферахжизнедеятельности.

Актами надзора в доход государства возмещеносвыше 4,5 млрд.тенге, защищены права410 тыс. граждан. В рамках исполнительного производстваобеспечено взыскание в госдоход 1,4млрд. тенге, в том числе по мерам надзора 724 млн. тенге.

Принятыми мерами снижена задолженность поалиментам с 670 до 400 млн. тенге . Кадминистративной ответственности привлечено 47 должников, 3 лица привлечены куголовной ответственности по ст.139 УК в виде ограничения свободы.

Криминогенная ситуация города характеризуетсяснижением общей преступности на 19,3%.

По итогам заседания коллегии прокурор городаМырзакеров Б.К. определил приоритетные задачи на следующее полугодие.

В их числе, защита трудовых и социальных правграждан, повышение координирующей роли в противодействии коррупции и борьбы стеневой экономикой, а также принятие своевременных мер по пресечению фактовхищения бюджетных средств.