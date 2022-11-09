Судом присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления в РК

АСТАНА. КАЗИНФОРМ – С 1 января 2023 года, подсудность суда присяжных увеличена еще на 16 составов. Об этом сообщил председатель судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда РК Абдрашит Жукенов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

«Законом от 27 декабря 2019 года, вводимым в действие с 1 января 2023 года, подсудность суда присяжных увеличена еще на 16 составов. Таким образом, со следующего года с участием присяжных будут рассматриваться почти все особо тяжкие преступления», - сказал Абдрашит Жукенов, представляя законопроект «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан по расширению категорий дел, рассматриваемых судом с участием присяжных заседателей» на пленарном заседании Мажилиса.

Ранее он сообщил, что на сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10 % от рассмотренных дел. Председатель судебной коллегии по уголовным делам напомнил, что суд присяжных в нашей стране введен с 1 января 2007 года и существует уже 15 лет. «Это очень значимая мера по развитию нашей судебной системы. Суд присяжных заседателей играет важную положительную роль в утверждении основных принципов уголовного процесса: равноправия и состязательности сторон, презумпции невиновности. Сегодня суды присяжных выносят оправдательные приговоры до 10 % от рассмотренных дел. В общих судах эта цифра составляет 1,5-2 %», - отметил Абдрашит Жукенов.