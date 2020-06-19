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    Судоисполнители могут онлайн налагать и снимать обременения в фининститутах

    19 Июня 2020, 12:01

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ – Министр юстиции РК Марат Бекетаев рассказал о работе по улучшению исполнения судебных актов, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    «Министерством принимаются меры, направленные на улучшение исполнения судебных актов. Проведено дальнейшее развитие автоматизированной информационной системы исполнительного производства», - сказал Марат Бекетаев.

    В частности, по его словам, проведена интеграция с базами данных14 банков второго уровня. Теперь судоисполнители в режиме онлайн могут оперативно налагать и снимать обременения в финансовых институтах; запущено взаимодействие с информационной системой «Е-нотариат», позволившее получать исполнительные надписи нотариусов в электронном формате; в промышленную эксплуатацию запущен сервис «СМС - уведомление». Теперь, при наличии регистрации номеров, на телефоны должников будут поступать СМС с информацией о возбуждении дела и принятых по нему процессуальных действий.

    Было отмечено, что в рамках принимаемых мер по дальнейшему совершенствованию данной системы планируется разработка мобильного приложения АИС ОИП, которая позволит: совершать исполнительские действия вне кабинета; ознакамливаться с процессуальными документами сторон производства; оперативно реагировать на изменение статусов наложенных мер, получение санкции.

    «Кроме того, расширяется функционал по предъявлению исполнительного документа взыскателем посредством кабинета сторон исполнительного производства», - добавил Марат Бекетаев.

    Автор:

    Серик Сабеков

    Минюст
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