Судно с почти 16 тыс. овец затонуло в Судане

НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти суданского порта Суакин говорят о возможной экологической угрозе для Красного моря из-за массовой гибели скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Bloomberg.com.

На судно погрузили 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, но из-за перегруза оно затонуло. Происшествие произошло вечером 11 июня. По некоторым подсчетам местных СМИ, ущерб от потери скота составил около $4 млн.

Судно, которое перевозило овец, не было рассчитано на такую нагрузку. Изначально модификация корабля позволяла осуществить перевозку только 9 тыс. голов скота.

Порт Суакин расположен на северо-востоке Судана, на побережье Красного моря. Ранее он был главным портом на Красном море в этом регионе, но в настоящее время имеет вторичное значение после Порт-Судана, который находится примерно в 60 км севернее.

Фото: pragativadi.com