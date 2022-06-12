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    Судно с почти 16 тыс. овец затонуло в Судане

    12 Июня 2022, 20:53

    НУР-СУЛТАН. КАЗИНФОРМ - Власти суданского порта Суакин говорят о возможной экологической угрозе для Красного моря из-за массовой гибели скота, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на издание Bloomberg.com.

    На судно погрузили 15 800 овец для отправки в Саудовскую Аравию, но из-за перегруза оно затонуло. Происшествие произошло вечером 11 июня. По некоторым подсчетам местных СМИ, ущерб от потери скота составил около $4 млн.

    Судно, которое перевозило овец, не было рассчитано на такую нагрузку. Изначально модификация корабля позволяла осуществить перевозку только 9 тыс. голов скота.

    Порт Суакин расположен на северо-востоке Судана, на побережье Красного моря. Ранее он был главным портом на Красном море в этом регионе, но в настоящее время имеет вторичное значение после Порт-Судана, который находится примерно в 60 км севернее.

    Фото: pragativadi.com

    Автор:

    Малика Сафаргалиева

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