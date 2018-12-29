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Судно с 4 иностранцами-браконьерами задержано пограничниками в Каспийском море

29 Декабря 2018 22:57 83
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Судно с 4 иностранцами-браконьерами задержано пограничниками в Каспийском море

АКТАУ. КАЗИНФОРМ - Казахстанскими пограничниками во время несения боевой службы в акватории Каспийского моря с применением оружия задержаны браконьеры, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу ПС КНБ РК. 

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Во время несения боевого дежурства пограничным кораблем Регионального управления Береговой охраны ПС КНБ РК в 23.45 минут в пределах территориальных вод Республики Казахстан (в 10 милях к западу от мыса Адамташ) было обнаружено и начато преследование маломерного судна типа «Байда».

В целях остановки судна, в соответствии с Законом Республики Казахстан «О Государственной границе РК», было применено стрелковое вооружение. Один из нарушителей получил касательное ранение в правое предплечье, пострадавшему оказана медицинская помощь.

В 00.10 минут 29 декабря 2018 года маломерное судно было задержано. На борту судна обнаружено 4 человека, с их слов, граждане Азербайджанской Республики. А также 40 экземпляров рыб осетровых пород, 10 ящиков браконьерских крючковых снастей, средства спутниковой связи и навигации.

По факту умышленного незаконного пересечения Государственной границы Республики Казахстан возбуждено уголовное дело.

 

 

 

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Ключевые слова: Мангистауская область, Происшествия,
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