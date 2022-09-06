Перейти на основной сайт
    Курсы валют:
    usd/kzt 450.99 eur/kzt 493.7

    rub/kzt 5.4 cny/kzt 63.43
Прогноз погоды
Астана+28+30℃
+7 701 759 90 19
  • қз qz en 中文 ق ز Ўз
    • Главная  >
      Новости  >
      Атырауская область

    Судебный процесс над Бакытгуль Хаменовой возобновили в Атырау

    6 Сентября 2022, 20:09

    АТЫРАУ. КАЗИНФОРМ - Судебный процесс над экс-заместителем акима области Бакытгуль Хаменовой, руководителем управления культуры, развития языков и архивного дела региона Акылбеком Рыскалиевым и директором ТОО «Балкыту» Умиртаем Адамовым возобновился в Атырау. Идет допрос свидетелей, передает корреспондент МИА «Казинформ».

    На процессе были допрошены свидетели по основному обвинению - финансированию памятника Абаю. Подсудимые обвиняются по ч. 2 ст. 366 УК РК («Получение взятки в значительном размере»). По версии следствия, взятка в размере 4,5 млн тенге от руководителя ТОО получена за заключение договора госзакупки по изготовлению и установке памятника Абаю в Атырау на сумму 145 млн тенге.

    На слушаниях был затронут и другой вопрос.

    Свидетель - председатель общественного объединения «Асыл өлке» Орынша Макеева сообщила, что перед проведением республиканской конференции «Ұлық ұлыс - Алтын Орда» ее пригласила Б. Хаменова и поручила ей через спонсоров собрать средства на проведение мероприятия. «Мне нужно было найти средства в размере 231 490 511 тенге, и я искала спонсора. Это сумма была необходима «Керім медиа», которая будет оказывать услуги на мероприятии. И Бакытгуль Хаменова, и Акылбек Рыскалиев знали об этом. Это не было секретом между нами, потому что об этом было известно и областному руководству», - сообщила Орынша Макеева.

    Происхождение и трату денег на конференцию и предстоит исследовать суду.
    Как ранее сообщалось, адвокат Бакытгуль Хаменовой попросил изменить ей меру пресечения на домашний арест. Б. Хаменова не признала предъявленные в ходе суда обвинения.


    Автор:

    Виктор Сутягин

    Атырауская область Суды Атырау
    Новости по теме
    Новости по теме
    Карима Масимова переведут в учреждение средней безопасности
    В Уральске вынесен приговор экс-полицейским, покровительствовавшим «королю трамадола»
    Трое казахстанцев осуждены за пропаганду терроризма в Атырау и Шымкенте
    Дело о побеге из страны Серика Кудебаева направлено в суд
    Популярное
    1 Более 3,5 тысяч рабочих не хватает в Карагандинской области
    2 Две недели осталось до завершения легализации иностранных автомобилей
    3 Четверых парней подозревают в обмане 30 пенсионеров в Павлодаре
    4 Найден Коран, подаренный Кенесары хану знаменитым Маралом ишаном
    5 Заметки Марко Поло рядом не стоят с новыми источниками из Ватикана – Саясат Нурбек о семитомнике по истории Казахстана