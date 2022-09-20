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    Судебные решения в пользу олигополии на 21 млрд тенге пересматривают по протестам Генпрокуратуры РК

    20 Сентября 2022, 16:12

    АСТАНА. КАЗИНФОРМ - Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов ведет работу по признанию недействительными договоров купли-продажи и возврату государству объектов, переданных в собственность олигополии, передает МИА «Казинформ» со ссылкой на пресс-службу комиссии.

    На сегодня, по информации официального представителя Комиссии Зеина Алипбека, в судах рассматриваются 10 исков прокурора о возврате имущества в государственную собственность на общую сумму порядка 13,5 млрд тенге.

    В их числе: столичный рынок «Шапагат»; предприятия по переработке мусора в Шымкенте – ГКП «Таза кала» и ТОО «ЛТД Турмыс»; земельный участок площадью 150 гектаров в Шымкенте, принадлежащий ТОО «Казахский инновационный университет», стоимостью 4,5 млрд тенге;1,44 гектара земли в санаторно-курортном комплексе «Сарыагаш»;17 тысяч гектаров земельных участков в Акмолинской области;3,84 гектара земельного участка в Алматы стоимостью 2,9 млрдтенге;65% уставного капитала ТОО «Найза-БН» (рынок «Барыс-4» в г. Алматы) оценочной стоимостью 1,5 млрд тенге.

    «Кроме того, проводится ревизия судебных актов по гражданским делам на предмет выявления фактов незаконного завладения государственным имуществом, уклонения от обязательств, в том числе от налоговых, с целью последующего вывода активов, монопольной (олигопольной) концентрации экономических ресурсов. Сейчас на рассмотрении Верховного Суда находится 11 протестов Генеральной прокуратуры о пересмотре судебных решений, состоявшихся в пользу представителей олигополий, на общую сумму порядка 21 млрд тенге», - сообщил Зеин Алипбек.

    Напомним, Межведомственная комиссия по вопросам противодействия незаконной концентрации экономических ресурсов была создана по поручению Главы государства Касым-Жомарта Токаева. Ее возглавил генеральный прокурор РК Берик Асылов, в состав вошли первые руководители задействованных правоохранительных, центральных исполнительных органов и ведомств.

    Как сообщалось ранее, всего за три месяца работы комиссии государству возмещен ущерб и возвращены активы на общую сумму свыше 523 млрд тенге.
    Суды Генпрокуратура Экономика
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